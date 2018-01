Oscar-winnares Dorothy Malone (92) overleden

Malone's laatste rol op het witte doek was in Basis Instinct (1992). In de thriller van Paul Verhoeven speelde Malone de rol van Hazel Dobkins, een moeder die werd veroordeeld voor het vermoorden van haar familie.

Malone maakte in 1943 haar filmdebuut. Het winnen van een Oscar in Written On The Wind bezorgde haar een stijgende populariteit en rollen in meer bekende films, zoals Man of a Thousand Faces (1957), The Tarnished Angels (1958), Warlock (1959), The Last Voyage (1960) en Beach Party (1963).