Oscarfavoriet 1917 ook in Nederland bioscoophit: 150.000 bezoekers in eerste week

Dat heeft distributeur WW Entertainment vandaag gemeld. Net als in de VS stootte het oorlogsepos de negende Star Wars-film, The Rise of Skywalker, resoluut van de toppositie.



De film 1917, met rollen voor Dean-Charles Chapman, George MacKay, Colin Firth en Benedict Cumberbatch, vertelt over twee Britse soldaten die in een race tegen de klok een boodschap moeten overbrengen aan een regiment dat in een Duitse hinderlaag dreigt te lopen. Als zij niet in hun missie slagen, sterven meer dan 1600 Britse militairen.