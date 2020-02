Oscaroptreden Willemijn Verkaik als Elsa blijft beperkt tot één zinnetje in het Duits

UpdateDe Nederlandse musicalster Willemijn Verkaik (44) schitterde tijdens de Oscarceremonie toen zij met negen andere ‘Elsa’s’ het lied Into the Unknown uit Frozen 2 mocht zingen. Verkaik zong een regel in het Duits, een van de talen waarin zij het personage Elsa heeft ingesproken. De zangeres is ook te horen in de Nederlandse versie van Frozen 2 , die nog in de Nederlandse bioscopen draait.

Op sociale media reageerden veel fans teleurgesteld omdat Verkaik in het Duits zong.

Lees ook Eerste Oscar als acteur voor Brad Pitt Lees meer

Volgens Verkaik ging het optreden heel goed. ,,Het verliep in een soort roes; ik ben heel trots om op dit grote internationale podium een vertegenwoordiger te mogen zijn van het Frozen-gevoel’’, zegt ze in een reactie. Bij het feit dat het optreden live door tientallen miljoenen mensen werd gezien, stond de Nederlandse ster niet te lang stil. ,,Je moet jezelf nooit gek maken met dat soort gedachten; ik denk dat dat gevoel pas in het vliegtuig komt. Maar ik snap ook wel dat het mij niet vaak meer zal gebeuren dat ik gewoon naast Brad Pitt en Leonardo DiCaprio door de gang loop. Deze ervaring neemt niemand mij ooit meer af.”

De groep Elsa’s repeteerde drie dagen voor het optreden. ,,Het is heel emotioneel en heel tof om elkaar allemaal een keer te kunnen zien en spreken. Je deelt in principe niets, behalve het feit dat je ergens in de wereld een stem hebt gegeven aan hetzelfde verhaal. Dat schept een heel bijzondere, lastig te verklaren band.” Tijdens het optreden zelf kon ze niet in zaal kijken omdat er enorme spotlights op de Elsa’s gericht waren. ,,Maar bij de repetities had ik wel gezien waar bijvoorbeeld Tom Hanks en Charlize Theron zaten.”

Ziel

Echt starstruck van alle bekende mensen was de musicalster niet. ,,Al was ik, net als de meeste mensen, diep onder de indruk van de speech van Joaquin Phoenix. Die kwam echter recht uit zijn ziel, en hij heeft zo enorm gelijk met zijn prachtige woorden.” De actrice gunt zichzelf nu een ‘sneakpeak’ op de Oscarparty en één glaasje champagne. ,,Maar over een paar uur zit ik weer in het vliegtuig naar Nederland, over twee dagen sta ik weer op de planken met Annie.”

De groep Elsa’s ging ook gezamenlijk de rode loper over. Verkaik droeg een jurk van ontwerper Tommy Driessen. ,,Normaal ben ik de Nederlandse nuchterheid zelve, maar ik heb me echt voorgenomen om die knop om te zetten en daar te stralen en me niet in te houden voor de fotografen’’, zei ze daar eerder over.

De musicalster is momenteel in de Nederlandse theaters te zien in Annie. Komend seizoen speelt ze de hoofdrol in de nieuwe Nederlandse versie van de musical Waitress.

Volledig scherm Willemijn Verkaik en de overige Frozen 2-stemmen op het Oscarpodium van het Dolby Theatre in Los Angeles. © Chris Pizzello/Invision/AP