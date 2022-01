Oscaruitreiking krijgt dit jaar weer een presentator

De Academy, de organisatie die de belangrijkste filmprijzen ter wereld uitreikt, besloot drie jaar geleden te stoppen met het aanstellen van een vaste presentator. Deze verandering bracht iets meer vaart in de uitreiking en de reacties waren, zeker het eerste jaar, best positief. Maar betere kijkcijfers, waar zender ABC op had gehoopt, bleven wel uit.

De laatste presentatoren in de jaren voor het presentatorloze tijdperk waren Jimmy Kimmel, Chris Rock, Neil Patrick Harris en Ellen DeGeneres. In het verleden hadden de hosts van de Oscaruitreiking statuur. Maar de afgelopen jaren leidden de grappen vooral op sociale media vooral tot kritiek en chagrijn. In 2019 moest presentator Kevin Hart de klus teruggeven toen een aantal oude homofobe Twitterberichten van hem opdoken.

De nominaties worden bekendgemaakt op 8 februari. Films die vermoedelijk grote kans op veel nominaties maken zijn The Power of the Dog, West Side Story en Belfast. De Nederlandse inzending voor beste buitenlandse film, Do Not Hesitate, is in de voorselectie al afgevallen.