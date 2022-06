Oscarwinnaar Paul Haggis in Italië opgepakt wegens seksueel misbruik

De Canadese regisseur Paul Haggis is in Italië gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik en mishandeling. De 69-jarige Haggis, die de Oscarwinnende film Crash (2005) schreef en regisseerde, wordt ervan verdacht een jonge vrouw twee dagen lang te hebben gedwongen om seks met hem te hebben.

In het politierapport staat volgens Variety dat Haggis de vrouw vrijdagochtend heeft afgezet op het vliegveld van Brindisi. Medewerkers daar viel het op dat ze in een fysiek en emotioneel zorgelijke toestand verkeerde en schoten te hulp. De ingeschakelde politie bracht haar over naar een ziekenhuis, waar een protocol voor slachtoffers van seksueel geweld werd ingesteld. Vervolgens deed de vrouw aangifte.

Onschuldig

De advocaat van Haggis laat aan Variety weten dat de filmmaker onschuldig is en meewerkt met de autoriteiten “zodat de waarheid snel boven water komt”. ,,Doe zo snel mogelijk onderzoek, ik ben volledig onschuldig’’, zo laat Haggis via zijn Italiaanse advocaat weten. Over de identiteit en de leeftijd van de vrouw zijn geen mededelingen gedaan.

Haggis was in Italië om masterclasses te geven op het nieuwe culturele festival Allora Fest. De directie van dat evenement heeft geschokt gereageerd op de arrestatie van de filmmaker en geeft in een statement aan dat Haggis niet langer onderdeel is van het festival.

Eerdere beschuldigingen

Het is niet voor het eerst dat de regisseur van seksueel misbruik wordt beschuldigd. In 2018 klaagden ook al vier vrouwen Haggis aan. Nadat eerst een publicist een zaak tegen Haggis had aangespannen omdat hij haar zou hebben verkracht, kwamen er nog drie andere vrouwen met beschuldigingen aan zijn adres, meldden destijds diverse Amerikaanse media.