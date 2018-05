Oud-manager eist 7 miljoen maar verliest rechtszaak tegen dj Afrojack

De voormalige manager eiste in een rechtszaak dat de 30-jarige Nick van de Wall (de echte naam van Afrojack) zich zou houden aan een samenwerkingsovereenkomst. Die afspraak behelsde onder meer dat de toenmalige manager voor de helft aandeelhouder zou worden in een bedrijf waar de dj al zijn andere activiteiten in onderbracht. Tegelijkertijd zou Afrojack voor 1 miljoen euro aandelen kopen in het bedrijf van de manager.