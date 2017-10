Oud-omroepster: Ik werd ontslagen na seksuele intimidaties door tv-bazen

Uiteindelijk werd Bakker in 1982, zonder duidelijke opgave van redenen, ontslagen. Ze ging, zo vertelt ze, 'met opgeheven hoofd' weg uit een onwerkbare situatie. ,,Omdat ik altijd de eer aan mezelf had gehouden.'' Rond die periode sprak ze niet over de misstanden op haar werk. ,,Ik was naïef, schaamde me. Dacht dat ik de enige was. En er waren geen vrouwelijke collega's die spraken over iets dergelijks. Achteraf bezien vreemd, want er moeten toen meer tv-dames zijn geweest, die werden geïntimideerd en al dan niet op de avances van meerderen zijn ingegaan.''



De oud-omroepster doet haar verhaal, omdat ze vermoedt dat 'Weinstein-achtige schandalen zich niet tot Amerika zullen beperken'. ,,Natuurlijk speelde of speelt dit ook in 'Hilversum'. Oftewel het fenomeen dat vrouwen alleen maar carrière kunnen maken als ze ingaan op seksuele intimidaties of toespelingen.'' Ze hoopt met haar bekentenis (oud-)collega's te inspireren ook hun verhaal te doen. ,,Er moeten vrouwen zijn, die zich in mijn ervaringen herkennen. Maar er zullen ook dames zijn die zich daadwerkelijk omhoog hebben gewipt en daarover voor eens en altijd zullen zwijgen. Heel begrijpelijk, maar in de basis zijn en blijven ze natuurlijk wel slachtoffers.''



Na haar TROS-debacle is Anneke Bakker, die uiteindelijk trouwde met cameraman Jan van Lennep, actief gebleven in de omroepwereld zoals bij de AVRO-radio, later bij de NOS als stem en vervolgens eindregisseur bij de NPO. ,,Na die toestand in mijn tijd als omroepster heb ik geen negatieve ervaringen meer gehad. Terugblikkend heb ik al met al een fijne loopbaan gehad. Een carrière die ik zelfstandig, zonder op mijn rug te hebben gelegen, heb opgebouwd. Gelukkig maar. Ik had mezelf voor de kop kunnen slaan als ik me wel omhoog had gesekst. Nee, ik heb me verre gehouden van machtsspelletjes. En er nooit een nacht minder om geslapen. Maar ik weet zeker dat er vele vrouwen zijn die door straffeloze intimidaties door mannen geen oog dicht doen. Mogelijk nachtmerries hebben. Dankzij 'Harvey's' die veel te lang ongestraft kunnen blijven rondlopen.''



De AVROTROS, zoals de omroep nu heet, reageerde vandaag schriftelijk op de onthullingen van de oud-omroepster: ,,Wij vinden het moedig dat Anneke na 35 jaar haar verhaal vertelt en hebben hier respect voor.''