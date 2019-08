Oud personage Grey’s Anatomy keert mogelijk terug

,,Ik hoop iemand terug te brengen’’, zei producente Krista Vernoff volgens verschillende Amerikaanse media tijdens de persconferentie. ,,Er is iemand van wie ik hoop dat diegene dit jaar terugkomt, maar het is echt onzeker. Ik doe mijn best.’’ Grey’s Anatomy is de langstlopende ziekenhuisserie ooit en gek is het dus niet dat er al een hoop personages zijn gekomen en gegaan. Fans hopen op een comeback van personage Christina Yang, die werd vertolkt door actrice Sandra Oh. Die kans is zeer klein, Sandra gaf namelijk eerder aan ‘nooit meer terug te komen’. Om welk personage het dan wel gaat en in hoeveel afleveringen het personage zal voorkomen, wil Krista uiteraard nog niet verklappen.