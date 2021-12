Ouders van deelnemers Voice Kids verbijsterd over aantijgingen tegen Marco Borsato

Ouders die hun kinderen in 2019 mee hebben laten doen aan The Voice Kids zijn verbijsterd over de beschuldigingen aan het adres van Marco Borsato. Hij zou seksueel een grens over zijn gegaan bij minderjarige meisjes.

,,Als dit echt waar is, is dat heel heftig, maar wij kunnen ons er totaal niets bij voorstellen,” zegt moeder Sharon Doelwijt. Haar dochter was een van de twaalf deelnemers die Marco Borsato coachte in de laatste fase van de talentenjacht. ,,Wij hebben nooit gemerkt dat er iets speelde of dat meiden heel close met hem waren. Wij hebben zelf ook totaal geen naar gevoel overgehouden aan het contact met hem. Hij was voor onze dochter altijd super aardig en begripvol.”

Ook een andere familie zegt helemaal niets van de beschuldigingen te hebben meegekregen. ,,We hebben het na alle berichtgeving nog eens aan onze dochter gevraagd, maar zij herkent zich totaal niet in dit verhaal.”

Borsato ligt al enige tijd onder vuur nadat verschillende ‘juice channels’, kanalen die ongefilterd roddels over BN’ers verspreiden, de zanger betichtten van grensoverschrijdend gedrag bij enkele minderjarige meisjes. Dat zou volgens de roddelkanalen twee jaar geleden zijn gebeurd op een barbecue die Marco bij hem thuis organiseerde voor kandidaten die hij in talentenjachten begeleidde.

Moeder Doelwijt vindt het moeilijk voor te stellen dat er op die barbecue iets onoorbaars zou zijn gebeurd. ,,Iedereen die ooit in zijn team heeft gezeten wordt hiervoor uitgenodigd. Wanneer zou hij dat dan ongemerkt hebben moeten doen?” Ook tijdens de repetities voor de talentenjacht waren deelnemers volgens Doelwijt nooit alleen met Marco en zo vaak zagen ze hem überhaupt niet. De dochter van Doelwijt is hooguit drie keer met Marco opgetrokken. ,,En dan zijn er altijd anderen bij.”

Actie ondernemen

Vandaag werd bekend dat de 54-jarige zanger de aantijgingen niet langer over zich heen laat komen. Hij heeft het advocatenechtpaar Knoops gevraagd om actie te ondernemen. Zij hebben het Openbaar Ministerie nu gevraagd om onderzoek te doen ‘naar de bron van de insinuaties met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen’. Volgens Knoops is een eventuele vervolgstap om aangifte te doen van smaad en laster. ,,Maar dan moeten we eerst weten van wie deze verhalen komen. En tegen wie we aangifte doen. We hebben wel vermoedens, maar dat is niet genoeg. Daarom vragen we eerst of het Openbaar Ministerie onderzoek doet.”

Het is niet de eerste keer dat het imago van Borsato een dreun krijgt. In 2019 kwam naar buiten dat de artiest een affaire met pianist Iris Hond had verzwegen. Begin vorig jaar koos Borsato voor een leven in de schaduw, in eerste instantie door een burn-out. Later kondigden hij en zijn vrouw Leontine hun scheiding aan. Afgelopen zomer bliezen ze hun relatie nieuw leven in.

