Ovationeel applaus voor Sjoukje Hooymaayer

Sjoukje Hooymaayer, bij het grote publiek vooral bekend van haar rol in de hitserie Zeg ‘ns Aaa , legde begin april haar werkzaamheden neer toen bij haar kanker was geconstateerd. Na overleg met haar kinderen en de oncoloog besloot zij zich niet verder te laten behandelen. Wel, zo verklaarde zij, wilde ze –als ze daartoe in staat was- zo snel mogelijk het toneel op. ,,Om met volle teugen te genieten van de interactie met de zaal en haar collega’s.”

In die missie slaagde zij. De actrice speelde sindsdien nog vier keer mee in My Fair Lady, in Almere, Rotterdam en, afgelopen weekeinde, tweemaal in Carré. ,,Ze stelde toen al: ik laat me door deze omstandigheden niet alle leuke dingen uit mijn handen slaan. En ze speelde zondag op haar best. Knap, want zaterdagavond stond ze ook op het podium en ze moest voor twaalf uur ’s middags alweer in Carré zijn. ‘Ik heb alles uit de kast getrokken’, zei ze na afloop. Dat was te zien. Geweldig. Ze speelde met kracht, met timing, wat denk je? 55 jaar toneelervaring”, vertelt Cornelissen, samen met Ruud de Graaf producent van de musical. Hij was het die Sjoukje Hooymaayer vroeg voor de rol van Mrs. Higgins. ,,Voor mij bijzonder gezien ons televisieverleden”, refereert hij aan hun samenwerking bij Zeg ‘ns Aaa waar Cornelissen haar televisiezoon speelde.