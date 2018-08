Overleden Aretha Franklin krijgt in kist elke dag andere japon aan

Buiten en in het Charles H. Wright Museum of African American History in Detroit, waar de legendarische zangeres ligt opgebaard in een 24 karaats gouden, met een bloemenzee omringde lijkkist staan al dagen lange rijen rouwende fans. Fotograferen in het museum is ten strengste verboden en beveiligers zien er op toe dat dat ook niet gebeurd uit piëteit voor de overledene. De nabestaanden hebben alleen een foto vrijgegeven waarop van gepaste afstand te zien is dat de diva op de eerste afscheidsdag een rode jurk en glanzende pumps van dezelfde kleur droeg. Kiekjes van Aretha in de blauwe japon zijn er nog niet.