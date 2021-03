‘Overvallers wisten niet dat hondjes van Lady Gaga waren’

Ryan Fischer (30), de hondenuitlater van popzangeres Lady Gaga, werd woensdagavond op straat in Hollywood neergeschoten. Hij kreeg vier kogels in de borst, waarna twee van de drie Franse bulldogs van Gaga gestolen werden door de daders. Koji en Gustavo zijn ondertussen weer terecht. De derde hond van Gaga, Miss Asia, wist op het moment zelf weg te rennen, maar is nu ook weer veilig en wel. Aanvankelijk was het niet duidelijk of de daders het specifiek gemunt hadden op de hondjes van Gaga. Franse bulldogs zijn namelijk een erg duur en gewild ras, prijzen voor honden met een stamboom lopen al snel op tot 10.000 dollar (8.171 euro).

Ondertussen is er meer informatie over het motief van de overvallers binnen. TMZ schrijft dat de twee mannen vermoedelijk niet wisten dat de honden van Lady Gaga waren. Volgens de politie en enkele bronnen had Fischer slechts enkele minuten voor de overval een bezoekje gebracht aan het zogenaamde Almor Wine & Spirits, gelegen op Sunset Boulevard. Ook hier had de hondenuitlater van de zangeres de honden al bij zich.

Volledig scherm Lady Gaga met Gustave en Koji. © Instagram Lady Gaga

Geen losgeld

Sunset Boulevard is een straat die redelijk druk én goed verlicht is. De kans is dus groot dat de overvallers Fischer en de honden zo gespot hebben en vervolgens de waarde van de beestjes hebben bepaald. Na een korte wandeling - volgens de politie was Fischer nog maar tien minuten onderweg - werd de man overvallen door de twee dieven in een straat die veel rustiger is.



Koji en Gustavo, de twee Franse bulldogs die de dieven wisten mee te nemen, werden ondertussen door een vrouw teruggevonden in een steegje. Dat de overvallers nadat ze met de honden aan de haal gingen geen losgeld vroegen, is volgens de politie nog een teken dat ze het niet specifiek op de zangeres gemunt hadden.

Quote Terwijl de auto weg snelde en het bloed uit mijn schotwond gutste, kwam er een engel aan die naast me ging liggen

Engel

Fischer heeft vandaag ook voor het eerst zelf gereageerd op het heftige incident. Hij werd nadat hij beschoten was vergezeld door hondje Asia, die niet werd ontvoerd. ,,Terwijl de auto weg snelde en het bloed uit mijn schotwond gutste, kwam er een engel aan die naast me ging liggen. Mijn paniek verminderde en ik werd rustiger toen ik naar haar keek, zelfs toen ik besefte dat het bloed rond haar kleine lichaam van mij was”, blikt hij terug.



De hondenoppas hield Asia stevig vast en dacht aan al hun mooie momenten samen. Ook nam hij zichzelf op dat moment voor er alles aan te doen om ‘haar broertjes’ en zichzelf te redden. ,,Ik keek naar mijn beschermengel en haar bibberende lijfje en was dankbaar dat het in ieder geval met haar goed zou komen.” Ook met Fischer zelf komt het goed, hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: