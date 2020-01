Özcan Akyol knipt lokken van BN'ers in nieuw programma

De gasten komen langs bij Eus voorafgaand aan een belangrijk evenement. Terwijl de presentator met schaar en trimmer bezig is, praat hij met hen over hun werk en privéleven.



De klanten van Eus’ kapperszaak kunnen naast een knip -of trimbeurt ook rollers laten inzetten, zich laten scheren of hun wenkbrauwen door middel van threading laten bijwerken. Ze hoeven niet met klamme handen de kappersstoel in te stappen, de presentator is het kappersvak niet vreemd. ,,In mijn jeugd was een eenmalige aanschaf van een tondeuse goedkoper dan een tweewekelijks bezoekje aan de kapper. Daarom leerden we met vrienden elkaar knippen en scheren. Voor vrouwen heb ik speciaal voor dit programma een cursus van een halfjaar gevolgd.”



Het vijftien minuten durende programma is vanaf 4 februari vijftien weken lang te zien op NPO 2.