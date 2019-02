Ozzy Osbourne weer in ziekenhuis opgenomen

,,Zoals jullie misschien gehoord hebben is Ozzy opgenomen door wat complicaties vanwege de griep. Volgens de artsen is dit de beste manier om hem er weer bovenop te krijgen. Bedankt voor al jullie liefde en steun,’’ schrijft Sharon.

Osbourne was vorige maand genoodzaakt zijn Europese tournee te staken, nadat hij een luchtweginfectie kreeg die eveneens door de griep veroorzaakt werd. Artsen waarschuwden toen dat dit kon verergeren in longontsteking. In oktober moest Ozzy een aantal shows in Amerika afzeggen nadat hij opgenomen werd met twee handinfecties.