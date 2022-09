Paardenman Hans bleef met Petra over in B&B Vol Liefde, en zo gaat het na de opnames

Relatie B&B vol lief­de-stel Richard en Simone geklapt

Kijkers van de zomerkijkcijferhit B&B vol liefde gaven ze veel slagingskans in de liefde, maar niets is minder waar. Texelaar Richard, die op het punt staat een B&B te openen in Portugal, is niet langer met zijn Simone.

30 augustus