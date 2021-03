Paaspop schrapt rapper Bilal stilzwijgend van line-up na geruchtmakende livestream

Tommie Christiaan vader geworden van zoon Bodi

12:57 Zanger en musicalster Tommie Christiaan is gisterochtend opnieuw vader geworden. Zoon Bodi Lío Max werd thuis, in bad, geboren in zijn handen. ‘Ik ben apetrots op mijn prachtige liefde Jamie, die op zo’n prachtige, sterke manier onze zoon op de wereld heeft gezet.’