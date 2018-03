Pamela Anderson onthult pikante details over Playboy Mansion

Dat de villa van Hugh Hefner een reputatie had, is algemeen bekend. Maar What Happens at the Mansion, stays at the Mansion was steeds het credo. Hugh Hefner overleed vorig jaar op 91-jarige leeftijd en voor het eerst was zijn voormalige covergirl wel erg loslippig. In de talkshow van de Brit Piers Morgan vertelde ze honderduit over haar avonturen in het legendarische huis.



,,Ik had geen flauw idee dat ik op weg was naar een orgie”, vertelt de superster, die zeven meisjes van de befaamde ‘grotto’ naar de slaapkamer zag lopen toen ze aankwam. ,,Iedereen was naakt en de meisjes gingen ineens naar boven. Ik ben hen toen gevolgd, want ik wilde wel weten wat er aan de hand was in de slaapkamers. Zeven meisjes hadden daar elk afzonderlijk seks met Hef”, vertelde ze.



Het model voelde zich allesbehalve op haar gemak. ,,Ik stond aan het voeteneinde van het bed te kijken, toen ik besefte dat ze allemaal naar mij aan het staren waren. Ik dacht: Dit is geen film, ik moet hier weg zien te komen. Maar iedereen bleef maar kijken”, aldus Pamela. Of ze die avond zelf heeft deelgenomen aan de escapades laat ze in het midden.