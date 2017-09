Pamela Anderson stort in na overlijden Hugh Hefner

Pamela Anderson (50) is in tranen om het overlijden van Hugh Hefner (91). De Canadees-Amerikaanse voormalig Playmate laat bij een instagramfilmpje van zichzelf weten dat ze zich vreemd voelt en dat ze is ingestort toen ze het nieuws hoorde.

,,Vaarwel Hef", fluistert de in negligé gehulde blondine terwijl de tranen over haar wangen lopen. ,,Je leerde mij alles over vrijheid en respect. Buiten mijn familie was je de belangrijkste persoon in mijn leven."

Pamela's carrière als model en actrice is onlosmakelijk verbonden met Playboy. De Baywatch-actrice brak in 1989 door toen ze voor het eerst op de omslag van het blootblad prijkte en is met vijftien 'covershoots' nog altijd recordhoudster. In januari 2016 stond ze model voor de laatste Amerikaanse editie van Playboy waarin het blad nog blote vrouwen zou laten zien. Dat besluit werd eerder dit jaar teruggedraaid.

In de jaren negentig vertoefde Pamela bovendien in de roemruchte villa van Hefner, de Playboy Mansion. ,,Mensen houden van mij omdat jij mij begreep'', beschrijft de actrice haar emoties. ,,Je accepteerde me en moedigde me aan mijzelf te blijven. (..) Je zei dat Playboy-magazine draaide om de vrouw die ik ben. Dat ik de spirit heb waar jij over fantaseerde. Ik was de enige. Zei je.''

