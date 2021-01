Pamela Anderson voor de vijfde keer in het huwelijksbootje gestapt

De intieme huwelijksplechtigheid vond plaats bij Pamela’s huis op Vancouver Island in Canada. ‘Ik ben precies waar ik moet zijn: in de armen van een man die oprecht van me houdt’, zegt de oud-actrice, die ook foto’s van de grote dag met de Britse krant heeft gedeeld. ‘Ik ben verliefd. We zijn getrouwd op kerstavond met de goedkeuring van onze families. Iedereen die we kennen is blij voor ons.’