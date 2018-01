'Pamela en ik zijn een goed stel'

En zo stond de 50-jarige pin-up gisteravond in Hans Kloks House of Mystery in Hamburg, als vanouds. In een zwarte bodysuit met netpanties aan. ,,Ze had de trucs snel weer onder de knie. Ze is heel intelligent, anders kun je ook niet zo lang aan de top blijven’’, zegt Klok. Van de ongeveer honderd shows die de illusionist in Duitsland doet, is Anderson er bij vijftien aanwezig. ,,Misschien dat ze van de zomer ook de shows in Nederland doet.’’



Want de twee hebben een ongelooflijke klik. ,,We denken hetzelfde. Ik weet niet wat het precies is, maar we zijn gewoon een goed stel. Als ik niet op mannen zou vallen, had ik gezegd: wij moeten trouwen.’’



Helemaal hetzelfde als toen is het niet meer. De wilde feestjes zijn voorbij. ,,In Las Vegas kwam heel Nederland overvliegen, Katja Schuurman en consorten, voor feestjes tot diep in de nacht. Nu zijn we allebei de wilde haren wel een beetje kwijtgeraakt’’, zegt Klok. ,,We gaan heus nog wel een drankje doen in Hamburg na de show, maar ik heb ook de verantwoordelijkheid over vijftig medewerkers en een tweeënhalf uur durende show, waar Pamela zo’n vijf minuten in speelt.’’



De wereldberoemde filmster meldt zich overigens zonder entourage bij Kloks show. ,,Ze komt alleen, doet haar make-up alleen. Ze is gewoon echt zo. En ze ziet er ook nog fantastisch uit.’’



Het liefst staat Klok weer op het podium in Las Vegas. Met, natuurlijk, Pamela Anderson aan zijn zij. ,,Je moet toch wat te dromen hebben, hè.’’