Paniek bij Masked Singer Amerika als kandidaat lijkt te stikken: ‘Iemand moet er naartoe!’

videoHet nieuwe seizoen van The Masked Singer in Amerika is deze week met paniek begonnen toen een deelnemer al na een halve minuut haar optreden moest afbreken. Het karakter Firefly (Vuurvlieg) begon stevig te hoesten en kon niet verder zingen, tot grote schrik van het radende panel. ,,Ze stikt’’, riep Ken Jeong, waarna de deelnemer achter de schermen medische hulp kreeg.

In The Masked Singer, wereldwijd een grote hit, treden vermomde beroemdheden op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. Een bekend panel moet raden wie schuilgaan achter de kostuums. Bijna vier miljoen kijkers zagen begin deze week hoe Firefly aantrad in het zevende seizoen in Amerika.

Jurylid Jenny McCarthy was net aan het uitbeelden dat ze kippenvel kreeg van de vertolking van Ain’t nobody van Chaka Khan, toen de vrouw in het pak zich leek te verslikken en begon te hoesten. Ze stopte met optreden en sloeg zichzelf op de borst, maar bleef hoesten.

,,Iemand moet haar helpen!’’ riep een geschrokken McCarthy. ,,Iemand moet er naartoe’’, zei collega Robin Thicke. ,,Ze stikt, er moet nu medische hulp komen’’, aldus ook Ken Jeong terwijl hij het podium op liep.

De anonieme vocalist kreeg achter de schermen medische hulp en hoewel niet duidelijk werd wat haar precies mankeerde, kwam ze na een reclameblok terug op het podium en zong ze haar nummer alsnog. Meerdere juryleden sprongen op hun bureau en gaven haar een staande ovatie.

,,Dat je achter de schermen verdwijnt, jezelf zo snel herpakt en dan het beste optreden van de avond geeft... Ik denk dat zij het hele seizoen moeilijk te stoppen zal zijn’’, zei Robin Thicke.

Het incident is opvallend, aangezien deelnemers aan de Nederlandse versie van The Masked Singer voor zover bekend niet live zingen tijdens de opnames, maar de liedjes vooraf opnemen. Enkele kijkers vermoedden overigens dat het incident in scène was gezet. De muziek stopte inderdaad erg snel na het eerste hoesten, maar vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat het om een grap ging.

