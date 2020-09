Paris Hilton laat woelige jaren achter zich: ‘Door die sekstape vertrouwde ik niemand meer’

Mulan opent op eerste plaats in Chinese bioscopen ondanks oproep tot boycot

11 september De Disney-film Mulan is momenteel de best bezochte titel in de Chinese bioscopen. Het liveaction-sprookje over een Chinees meisje dat vermomd als jongen dienst neemt in het leger, bracht op de eerste dag 6,23 miljoen dollar op. De helft van alle bioscoopkaartjes in het land werden gekocht voor Mulan, terwijl demonstranten in Hongkong opriepen tot een boycot. Dat meldt Variety.