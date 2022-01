Partner van Peter R. de Vries: ‘De aanslag had voorkomen kunnen worden’

,,De liefde van Peter en mij. Zes prachtige en intense jaren laten zich misschien het beste beschrijven aan de hand van de vele brieven die hij me schreef.’’



Het zijn de woorden van de partner van Peter R. de Vries tijdens de uitvaart op 22 juli 2021 in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het is het begin van de indrukwekkende documentaire De partner van Peter R. de Vries (Vertrouwelijk!), die zondagavond bij WNL wordt uitgezonden. Daarmee treedt zij definitief uit de schaduw van de anonimiteit.



,,Ik ben zelf ook werkzaam in de media. Ik heb een lange weg afgelegd om te komen waar ik ben. Dat heb ik alleen gedaan. Ik wilde niet dat mensen zouden zeggen: dat heeft Peter voor haar geregeld. Een andere reden om de documentaire te doen is dat onze relatie veel te mooi, uniek en bijzonder was. Als je een relatie hebt, waarbij sprake is van leeftijdsverschil, dan zijn er heel veel vooroordelen. Liefde, daar denken mensen niet zo snel aan. Hij had een bloedhekel aan de roddelpers. Wilde niet dat onze liefde bezoedeld zou worden.’’