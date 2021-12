Pas sinds 2015 staat dit nummer in Top 2000: ‘Werd blijkbaar daarvoor als fout gezien’

De tekst voor Rainbow in the sky schreef DJ Paul Elstak (55) in 1995 in een vliegtuig, onderweg van Australië naar Nederland. Hij had daar in een platenzaak het disconummer The sunshine after the rain gehoord; een aanstekelijk melodietje. ,,Ik kon daar wel een happyhardcore-liedje van maken’’, zegt hij meer dan een kwart eeuw later. ,,Ik heb daar in het vliegtuig een eigen tekst op gemaakt en dat werd Rainbow in the sky. En nee, dat dat in de lucht gebeurde was toeval, dat was geen bewuste verwijzing.’’