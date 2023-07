Passie nog volledig afwezig na drie weken: het is B&B Vol Desinteresse

Waar is Cupido toch in B&B vol liefde?

Na bijna drie weken B&B vol liefde, de zomerhit van RTL 4, is het de grote vraag: waar is Cupido toch? Dates hunkeren naar liefde, ze komen vol verwachting, maar vertrekken ook elke keer weer bij de Nederlandse eigenaren van de bed and breakfasts over de grens.