Passion-regisseur David Grifhorst: Songfestival zou droomklus zijn

Als iemand van ‘ons’ Eurovisie Songfestival een filmisch pareltje kan maken, is het David Grifhorst wel. De regisseur van onder meer het jaarlijkse paasspektakel The Passion , is nog niet officieel gevraagd. Wel gepolst. ,,Maar dan wil ik geen veredelde schakeltechnicus zijn…’’

Wat David Grifhorst (40) precies verstaat onder ‘gepolst’? ,,Ik kreeg direct nadat we het Songfestival wonnen, appjes van mensen. ‘Dat is echt iets voor jou!’ En achter de schermen tref je mensen die dat heus wel eens aan me vragen. Superleuk dat ze aan me denken, maar Nederland telt enorm veel topregisseurs die dat geweldig zouden kunnen.’’

En toch… ,,Het zou natuurlijk een droomklus zijn. Honderd procent’’, aldus de tv-maker die ook lange tijd De Wereld Draait Door regisseerde, de spelshow The Exit List bedacht en The Passion in 2016 met een budget van een slordige 11 miljoen ook in de Verenigde Staten mocht maken. ,,In hoeverre ik als regisseur mijn eigen stempel op de show mag drukken? Daarover zou ik wel eerst het gesprek aangaan.’’

Want hoe streng zijn de regels? Volgens Grifhorst viel het reuze mee bij het Junior Songfestival dat hij in 2012 (in Amsterdam) regisseerde. ,,Daar mocht ik zelfs met het decor aan de slag. Maar het grote Eurovisie Songfestival, waar ook veel meer landen aan meedoen; daar spelen zo veel belangen. Kan ik het nog onderscheidend genoeg maken of moet ik aan allemaal wensen voldoen? Ik wil geen veredelde schakeltechnicus zijn.’’