Patricia Paay door Jane Seymour van troon gestoten als oudste Playboybunny

Paay stond in totaal drie keer in haar blootje in Playboy: in 1984, 1996 en negen jaar geleden. Vooral die laatste keer zorgde, kort voor de verschijning, voor de nodige ophef. Patricia Paay was bij De Wereld Draait Door uitgenodigd om enthousiast te vertellen over haar pikante fotoshoot. De tafelheer op dat moment, cabaretier Theo Maassen, vond het maar niks dat een vrouw van haar leeftijd publiekelijk uit de kleren was gegaan. Het gesprek is nog altijd legendarisch. Met name vanwege de beledigende opmerking van Maassen 'verschrikkelijk, een vriend van mij is necrofiel en die kan het waarschijnlijk wel waarderen'. Maassen heeft tot op de dag van vandaag nooit zijn excuses aangeboden aan Paay.



Of de Amerikaanse rivale van Paay ook onder vuur is komen te liggen, is onbekend. Wel is zeker dat voormalig Bondgirl Jane Seymour - die wel vaker in de Playboy stond, het erg netjes houdt. Ze poseerde best gewaagd, maar feitelijk is er niks te zien. Dat laatste past overigens bij een recente koerswijziging van de Amerikaanse Playboy. Dat wilde af van een te ordinair en licht pornografisch imago en deed blote borsten, billen en geslachtsdelen in de ban. In de Nederlandse versie staat nog wel naakt.