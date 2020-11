Patricia Paay maakt indruk met Famke Louise-hit Op me Monnie

VideoZe gaan beiden vaak over de tong - in de bladen, op social media - en hebben bakken kritiek doorstaan. Gisteren koppelde Ali B voor zijn programma Op Volle Toeren showbizzdiva Patricia Paay en social media-fenomeen Famke Louise aan elkaar. Bijna 700.000 kijkers zagen hoe Paay Famkes hit Op me Monnie in een jazzy jasje goot.

De 71-jarige Paay en de 21-jarige Famke Louise bleken een goede match. ,,Het voelt een beetje als moeder-dochter”, zei Paay. Volgens Ali B is Famke Louise de jonge versie van Paay. Allebei hadden ze een droombeeld van het artiestenbestaan, maar kregen ze te maken met veel gedoe en kritiek. ,,Bij mij waren het vooral de blaadjes, anders dan bij Famke nu”, zegt Paay. ,,Maar het is leuker dan in een winkel staan.” Daar moet Famke Louise wel om lachen. ,,Dit is zo waar.”

Famke Louise stak Patricia’s nummer Who’s That Lady With My Man in een nieuw jasje, Patricia maakte een eigen versie van Famke’s hit Op me Monnie. Daarvoor ging ze met haar bandleden eerst de tekst eens nauwkeurig bestuderen, en struikelde over woorden als ‘monnie’, ‘sannie’ en ‘doekoe’. ,,Ik had het er gisteren met mijn dochter (Christina Curry, red.) over en die weet meteen wat dat betekent. Maar wij zijn echt een stelletje uit een andere tijd hier.”

Marilyn Monroe-gevoel

Paay bracht het nummer uiteindelijk ten gehore in de nachtclub van een cruiseschip. Toepasselijk, want als 16-jarig meisje verzorgde ze samen met haar vader het entertainment voor de Holland-Amerika Lijn. Voor het eerst in tien jaar tijd zong ze weer, en met succes. Famke Louise was erg onder de indruk van Paays cover. ,,Ik vond het echt heel mooi, ze heeft me verrast. Ze heeft het eigen gemaakt.” Ali: ,,Ik kreeg een Marilyn Monroe-gevoel erbij. En die setting, het past zo goed bij je.”

Ook op Twitter regende het complimenten voor de comeback die Paay als zangeres maakte:

Patricia Paay vertolkte Op Me Monnie van Famke Louise bij Ali B op Volle Toeren.

