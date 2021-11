Patricia Paay verlaat ziekenhuis en ziet eindelijk hondjes weer: ‘Geluk is onbeschrijfelijk’

Brian Dunne leeft de omgekeerde American dream met dank aan dj Danny Vera

Normaal gesproken is het andersom en komt een Nederlandse muzikant in het nieuws als hij het maakt in de Verenigde Staten. Voor New Yorker Brian Dunne (32) speelt zijn American dream zich af in Nederland. Zijn drie jaar oude luisterliedje New Tattoo krijgt dankzij Danny Vera voet aan de grond in ons land en Dunne is zelfs de eerste artiest die tekent bij Vera’s nieuwe platenlabel Pressure Makes Diamonds (PMD Records), bedoeld om talentvolle singer-songwriters op weg te helpen.

