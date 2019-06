Patricia Paay zegt deelname belprogramma af

Paay viel eind mei van de trap in haar woning in het Brabantse Wernhout en herstelt daar momenteel van . Kort daarvoor was ze succesvol geopereerd aan haar heup. De plaats van Paay in het belteam van Celebrity Call Centre wordt ingenomen door Jessie Jazz Vuijk. Samen met onder anderen Filemon Wesselink, Ellie Lust, Jörgen Raymann en Bobbi Eden biedt ze anonieme bellers een luisterend oor.

In de nieuwe show, die vanaf 30 juni elke zondag op NPO 3 te zien is, kunnen bellers een persoonlijk dilemma voorleggen of hun hart luchten bij de BN'ers. Zij reageren vanuit hun eigen persoonlijke ervaringen en gaan tussen de telefoontjes door met elkaar in gesprek over de onderwerpen die voorbijkomen. De gesprekken kunnen gaan over liefde, gezondheid, seksuele identiteit, eenzaamheid, familieperikelen of multiculturele issues.