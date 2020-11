Patricia zonder make-up en pas bevallen Kim aan de fles

Melania Trump woont Veteranen­dag bij aan arm van militair in plaats van eigen man

8:31 De Amerikaanse president Donald Trump (74) en zijn vrouw Melania (50) woonden gisteren de jaarlijkse ceremonie van de Veteranendag bij op de nationale begraafplaats in Arlington. Het presidentiële paar verscheen voor het eerst sinds de verkiezingen weer samen in het openbaar. Opvallend genoeg liet Melania zich escorteren door een militair in plaats van door haar eigen man, wat voor twitteraars maar een ding kan beteken: het zit niet goed tussen de First Lady en ‘The Donald’.