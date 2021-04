Patrick Lodiers wil suïcidaliteit bespreekbaar maken

,,Tien jaar geleden presenteerde ik een thema-avond over zelfmoord en dat was ook de start van het platform 113-online. Het thema zelfdoding heeft me sindsdien nooit losgelaten. Vijf mensen per dag plegen zelfmoord en meer dan 100.000 mensen per jaar doen een poging. Al die mensen kennen ook weer mensen. Kortom, vrijwel iedereen komt in aanraking met dit moeilijke thema”, zegt Lodiers. ,,Toch wordt er weinig over gesproken. En dat terwijl erover praten ertoe kan leiden dat minder mensen tot zelfdoding overgaan.”