Pattinson trotseert de vloek van Batman: ‘Ik had als kind zelfs een pak’

Over zijn rol als Batman, de zoveelste herstart uit de superheldenreeks, wil Robert Pattinson (33) zich vlak voordat de opnamen beginnen nog niet echt uitspreken. De Amerikaanse acteur beseft dat hij een risico neemt met een rol die al veel collega’s van hem met wisselend succes vertolkten.



Toen het nieuws over deze rol bekend werd reageerden de meest fanatieke fans van Batman op internet, zoals dat tegenwoordig in de filmwereld gebruikelijk is met grote publieksfilms, furieus en vijandig. Er was sprake van afkeuring, inclusief een petitie om een andere acteur voor de rol te casten.



,,Ik vond het eerlijk gezegd nogal meevallen’’, liet Pattinson onlangs in een interview weten. ,,Ik had erger verwacht.’' De rol van Batman was voor hem een langgekoesterde wens. ,,Ik had als kind zelfs een Batman-pak. Ik was dol op de eerste films.’’



Pattinson weet natuurlijk wat zijn voorgangers met hun vertolkingen als Batman overkwam. Voor George Clooney werd de man met de cape de grootste deceptie uit zijn carrière. Eén keer – in Batman & Robin (1997) - was voor hem (en het publiek) genoeg. De homo-erotische ondertoon – de tepels van Clooney waren duidelijk waarneembaar in zijn harnas – sloeg niet aan bij de fans.