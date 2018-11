Patty Brard houdt het niet droog na winnende foto in Perfecte Plaatje

De vijf overgebleven bekende hobbyfotografen kregen de opdracht om een foto te maken voor een gerenommeerde krant. Patty, die zelfs op straat ging liggen voor haar perfecte foto, was stomverbaasd toen bleek dat zij de opdracht gewonnen. Al bij het horen van haar naam barstte ze in tranen uit. ,,Oh, wat erg", begon ze. ,,Ik voel me hier soms zo een schlemiel en ik ben hier zo blij mee", zei ze terwijl de tranen over haar wangen liepen. ,,Wat kinderachtig", doelde ze vervolgens op haar huilbui. Daar waren haar concurrenten het niet mee eens. Patty kreeg zelfs een stevige knuffel van Jim Bakkum. ,,YES! Een 8,5! Eindelijk uit die middenmoot weg", schreeuwde ze het daarna nog uit.



De aflevering van gisteravond kende ook een verliezer: Marlijn Weerdenburg. Voor haar houdt het avontuur op. ‘Nee, niet Marlijn!', reageerde meerdere kijkers teleurgesteld op sociale media.