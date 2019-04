Patty Brard: Nog steeds geen contact met dochter Priscilla

Priscilla is de enige dochter van de showbizzdiva. Heel Nederland was destijds via reality-tv getuige van de perikelen tussen Patty en haar dochter, die ze kreeg tijdens haar huwelijk met zakenman Carlo Nasi. Patty: ,,Achteraf kan ik zeggen dat de impact van reality-tv veel groter is dan ik me destijds realiseerde. Wat het met je doet is dat je op dat moment je niet realiseert wat de gevolgen kunnen zijn van zo'n serie. Begeleiding was er toen al helemaal niet.’’