Patty Brard op bezoek bij zwangere URK!-zusjes

Zo ontmoedigt je smarthome inbrekers tijdens je vakantie

Vakantie is fijn, maar voor veel mensen kan het achterlaten van hun huis ook veel stress opleveren. Ben jij bang voor inbrekers, heb je huisdieren die niet mee mogen of verwacht je post terwijl jij in een tropisch oord zit? Dan bieden deze smarthometoepassingen soelaas.

3 juli