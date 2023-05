Patty is weer gelukkig met dochter en Maik heeft een wandelende haardos

Rihanna deelt opvallende babybuikfoto’s ter ere van vijfjarig bestaan van haar lingerie­merk

Met foto's in ondergoed, waarin haar zwangere buik goed zichtbaar is, viert zangeres en miljardair Rihanna het vijfjarig bestaan van haar lingeriemerk Savage X Fenty. Ze verwacht later dit jaar haar tweede kind met rapper Asap Rocky.