Patty rouwt om tragisch verlies en Abbey bruint haar billen

Het lastige aan reclame op Instagram is dat influencers vaak zo sluw zijn dat je het niet eens doorhebt. Kijk maar naar Froukje de Both .

Ellie Lust , op deze foto naar eigen zeggen dolblij, houdt ook ná Wie is de Mol? haar pokerface in de plooi.

Een droevige dag voor Patty Brard . Haar hondje Lulu, de helft van het duo Bibi en Lulu , is ingeslapen.

De kans is groot dat zangeres Femke Meines , hier tijdens een meeloopdag bij de politie, de prent uitdeelt.

Zoenen is het lekkerst als je er al op enige afstand mee begint, weet ook voetbalster Shanice van de Sanden .

Modemiljonair Nikkie Plessen verwerkt haar N-logo graag subtiel in haar ontwerpen.

The voice of Holland -winnares Sophia Kruithof blijkt ondanks de roem nog steeds bijzonder sober te leven.

Als wielrenster Puck Moonen zegt dat ze on a roll is, bedoelt ze waarschijnlijk dit.

De nieuwe clip van YouTube-ster Kalvijn is geregisseerd door zijn onschuldige 5-jarige maatje Guy, die volgens hem echt helemaal zélf bedacht dat Romy Monteiro sexy een auto moest wassen (veeg naar rechts).

Patricia Paay was in de hoogtijdagen van haar zangcarrière niet alléén bij mensen populair.

Het voordeel van de overdaad aan straatbillboards met Qmusic-dj Marieke Elsinga is dat ze in zekere zin toch altijd over haar fiets waakt.