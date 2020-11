Patty's dochterdroom komt uit en Klaasje bekijkt zichzelf van alle kanten

A$AP Rocky doneert maaltijden aan ‘zijn’ daklozenop­vang

27 november A$AP Rocky is niet vergeten waar hij vandaan komt en dat liet de 32-jarige rapper zien toen hij 120 maaltijden voor de Amerikaanse feestdag Thanksgiving liet bezorgen bij het daklozencentrum in New York, waar hij samen met zijn moeder Renee verbleef in de vroege jaren 2000. Dit meldt TMZ.