Patty's kilo's vliegen er vanaf en Georgina spot 'spionageduiven'

Een vertederend fotootje! Actrice Carolien Karthaus-Spoor verheugt zich na een lange draaidag altijd op het weerzien met haar in juni vorig jaar geboren zoontje Otis.

Na een lange draaidag dit lieve beertje breed glimlachend aantreffen: gelukkiger kun je mij niet maken 💙 Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 27 Mar 2018 om 13:18 PDT

Patty Brard, die onlangs in België haar maag liet verkleinen, is zo te zien al aardig wat kilo's lichaamsgewicht kwijtgeraakt. Bijkomend voordeel: ze is af van een irritante maaghernia. Dat laatste houdt in dat de overgang van de slokdarm naar maag te wijd was, waardoor Patty last had van opborrelend maagzuur.

Koekoek! Tik hem aan Brard! Zon zee en mega gewichtsverlies! Happyyyyyyy! @linda.tv #vlog #gastricbypass #22degrees #ibiza #lovinit #instagram #instagood Een foto die is geplaatst door null (@pattybrard) op 28 Mar 2018 om 4:11 PDT

Georgina Verbaan vertrouwt een duif niet die al jaren bijna dagelijks als een spion bij haar woning in Amsterdam verschijnt. Ze vermoedt dat de vogel (of andere exemplaren van dezelfde soort) haar misschien afluistert.

Daar zit 'ie weer. Mijn eigen Mark Zuckerberg. Alles op te nemen wat ik doe. (Deze duif hangt al jaren rond mijn huis. Ik zie ook weleens een andere duif, maar meneer hier is een regular) Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 28 Mar 2018 om 1:42 PDT

De Amerikaanse choreograaf, jurylid en acteur Dan Karaty toont ons hoe fit zijn inmiddels 48-jarige vader nog steeds is. ,,Hij heeft nog steeds de moves.''

My dad, my idol, turned 78 the other day. He’s still got moves! Een foto die is geplaatst door null (@dankaraty) op 28 Mar 2018 om 3:15 PDT

De Nederlandse sterrenfotograaf William Rutten vindt in zijn studio nog steeds de kriebelveertjes van een kussengevecht dat het Friese duo Twarres (Mirjam Timmer en Kristian Dijkstra) er ooit had.

Het leek zo’n leuk idee toen, een kussengevecht in mijn studio.... het opruimen ervan was een minder succes.... ik vind nog steeds wel eens veertjes... 😂😂 #twarrres #williamrutten #pillowfights #analogphotography Een foto die is geplaatst door null (@williamrutten) op 28 Mar 2018 om 3:21 PDT

Presentatrice Shelly Sterk verdiepte zich vandaag in houten speelgoed dat volgens haar in sommige gevallen wat merkwaardig gevormd is. ,,Voor in je neusgat'', benadrukt Shelly die enigszins baalt van de onderkin waarmee ze op de foto staat.

Hele diepzinnige draaidag 👣 #hetzijngeenpepermolens #houtenspeelgoed #voorinjeneusgat #onderkinnetje Een foto die is geplaatst door null (@shellysterk) op 28 Mar 2018 om 3:42 PDT

Timor Steffens is in zijn slobbertrui in een diepzinnige bui. 'Zicht is wat je met je ogen ziet en visie wat je met je gedachten ziet'. Duidelijk?

sɪɢʜᴛ ɪs ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ sᴇᴇ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ ᴇʏᴇs. ᴠɪsɪᴏɴ ɪs ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ sᴇᴇ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ ᴍɪɴᴅ... . . . 📸: @shotbyrader Styling: @maximilani @giovannilaisina Een foto die is geplaatst door null (@timorworld) op 28 Mar 2018 om 3:58 PDT

De Nederlandse visagist en kapper Mari van de Ven maakt niet alleen BN'ers aantrekkelijker, maar tegenwoordig ook kinderen. Wat hij van deze nog bijna kale baby heeft gemaakt, is onbekend.

Mijn eerste klant van vandaag Friso ❤️@gymkimmm #hair #hairstyles #hairdresser Een foto die is geplaatst door null (@marivandeven) op 28 Mar 2018 om 2:10 PDT

Jan Versteegh voelde zich vanmorgen een zielsgelukkig mens met zijn poes en pasgeboren dochtertje Lulu Keesje.

De kat slaapt. De baby slaapt. Mijn arm slaapt. Ik hou zo van deze ochtenden. Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 28 Mar 2018 om 0:59 PDT

De Nederlandse rocker en multi-instrumentalist Jett Rebel komt met een wel heel merkwaardig fotootje. Hij is op het kiekje te zien met zijn opblaasbare metgezel Amy die hij inzette voor een videoclip.

Good times.. check out the Amy video, link in bio Een foto die is geplaatst door null (@jettrebel) op 28 Mar 2018 om 2:26 PDT

Fashionista Nikkie Plessen heeft haar hele team meegenomen op een vliegtripje. Natuurlijk poseerde het vrolijke gezelschap even voor een foto.

Here we go again 🎿⛷ NIKKIE airplane prepare for landing ✈️ #NIKKIE #skiing #holiday Een foto die is geplaatst door null (@nikkie_official) op 28 Mar 2018 om 0:15 PDT

Presentatrice en koningshuisdeskundige Sandra Schuurhof heeft haar zoontje meegenomen naar een zonnig oord waar toeristen nog kunnen bellen in een telefooncel. De ietwat gedateerde zuil deed het nog steeds.

Verrek..hij doet het nog ook. #jamesvindtdatheelgewoon #ikniet #nostalgie #telefooncel #muntjes #nooitgenoeg #thosewerethedays #charming Een foto die is geplaatst door null (@sandra_schuurhof) op 27 Mar 2018 om 14:04 PDT

Voormalig Dolly Dot en tegenwoordig styliste Patty Zomer noemt haar oud-collega Angela Groothuizen haar favoriete aankleedpopje.

Ons favoriete aankleedpopje💚 in Graumann @angelagroothuizen @lecolook @graumanndesign #ittakes2 #newseason #talent #50isthenew30 #pastel #beauty Een foto die is geplaatst door null (@pattyzomer) op 27 Mar 2018 om 23:19 PDT

Soulzanger Brace is met zijn zoontje naar de sportschool van Arie Boomsma gegaan om wat hardnekkig overgewicht kwijt te raken. Brace deed mee aan het SBS6-programma Vet Fit dat onlangs na drie weinig succesvolle afleveringen van de buis werd gehaald.

@vondelgym de beste sportschool van de hele wereld en dat vind me zoon ook dit is geen promo maar een feit @annemarie_ame_pt ook dankzij jou Een foto die is geplaatst door null (@brace_nl) op 27 Mar 2018 om 23:30 PDT

Glennis Grace en de andere Ladies of Soul blikken met genoegen terug op twee uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Dat doen de dames met een the day after-filmpje.

And we did it again!! Proud of my Girls and this team. To all our fans out there, Thank you for making this possible. We could not do this without you all. See you all next year! Much love GG ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@glennisgrace) op 28 Mar 2018 om 2:41 PDT

Kees, het jonge poesje van Arie Boomsma en zijn echtgenote Romy, snuffelde vandaag nieuwsgierig aan hun eind vorig jaar geboren zoontje Mozes. En dat moment leverde best een fraai plaatje op.