Paul de Leeuw belde personal trainer na zien matige kijkcijfers: ‘Zeven kilo kwijt’

busje komt zoPaul de Leeuw ligt er niet wakker van dat het tweede seizoen van zijn dierbare programma Busje komt zo matige kijkcijfers scoort. De presentator vindt de show zelf het ‘allerbeste’ wat hij in jaren heeft gemaakt en stelt dat de NPO er ook blij mee is. ,,Wat mij betreft gaan we nog jaren door’’, zegt hij. Na het zien van de lage cijfers heeft hij overigens wel zijn leven omgegooid.

In Busje komt zo trekt de tv-coryfee samen met zijn voice-over en sidekick Hans Kesting door het land in een touringcar om mensen te verrassen die een wens hebben ingestuurd. Het eerste seizoen was vorig jaar behoorlijk succesvol, maar de laatste afleveringen van de tweede reeks haalden niet de 500.000 kijkers op de grote zender NPO 1.

,,Daar lig ik niet wakker van, want dit is wat ik kan’’, zegt De Leeuw in de podcast Dit komt nooit meer goed. ,,Dit is het allerbeste dat ik sinds jaren heb gedaan. Als het dan niet wordt bekeken, dan is misschien het momentum voorbij. Het kan ook andere redenen hebben, de NPO gaat het ook veel onderzoeken. Ze hebben wel aangegeven dat ze zelf heel blij met het programma zijn en dat ze er ook van balen.’’

Zeven kilo afgevallen

De matige cijfers hebben ook iets goeds teweeggebracht. Paul zag zichzelf in het nieuwe seizoen en dacht: ,,Jezus, wat word ik toch dik. Na de eerste teleurstellende kijkcijfers heb ik een personal trainer gebeld. (...) Die gozer heeft mijn knopje van sportiviteit gevonden. Ik ben al drie weken bezig, ben echt aan een streng dieet, ik ben aan het sporten. En ik ben inmiddels bijna zeven kilo afgevallen.’’

Dat allemaal vanwege de slechte cijfers, waarvan hij niet wakker zegt te liggen? ,,Ook het besef: je hebt overal discipline in, behalve in het eten en het zuipen. Ga daar nou eens iets aan doen, want je zult zien: als de cijfers minder worden, wat ze ook werden, word je alleen maar ongelukkiger.’’

Quote Wat ik lekker vind, is dat ik niet naast de snackbar hang, met een fles Berenburg in mijn linkerhand en rechts mijn geslachts­deel Paul de Leeuw

Stoppen?

Wat Paul betreft gaat hij ‘nog jaren door’ met de show, waarvoor hij vorig jaar een special opnam waarin hij Adele interviewde.

,,We hebben fantastische opnames en fantastische montage en de mensen die het zien, vinden het heel erg leuk’’, zegt hij. Maar Paul is onlangs 60 jaar geworden en houdt er rekening mee dat hij minder tv gaat maken of zelfs stopt. Echter liever nog niet. ,,Wat ik lekker vind, is dat ik wel een enorm goede energie heb, dat ik niet naast de snackbar hang, met een fles Berenburg in mijn linkerhand en rechts mijn geslachtsdeel.’’

De tv-maker, die bekent dat hij graag een rol zou spelen in Heel Holland bakt en met enige jaloezie kijkt naar Boerderij van Dorst, vindt het niet erg dat de pers zijn kijkcijfers breed uitmeet. ,,Dat is het spel. Dat spel moet je gewoon spelen, je hebt succes en soms heb je minder succes. Het wordt wel harder geschreven. Maar er wordt over iedereen zo geoordeeld.’’

Paul kwam deze week ter sprake in onze Media Podcast. Tv-recensent Angela de Jong stelde dat hij een voorbeeld moet nemen aan Van Duin:

