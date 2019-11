Paul McCartney komt ‘snel’ naar Nederland

‘Paul McCartney keert terug naar Nederland. Tot snel’, is te lezen in de video. In de clip is ook een brug te zien die erg lijkt op de Waalbrug in Nijmegen. Dit zou kunnen betekenen dat de oud-Beatle naar het Goffertpark komt. De reden van zijn bezoek is de Freshen Up-tournee waarmee Paul al sinds september vorig jaar de hele wereld over reist. Nederland had hij nog niet bezocht.



De laatste keer dat de zanger in Nederland was, was in 2016. Toen trad Paul op tijdens Pinkpop.