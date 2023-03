Paul McCartney openhartig over periode na The Beatles: ‘Wist niet wat ik met mezelf aanmoest’

Paul McCartney (80) vertelt openhartig over het leven na The Beatles. De Britse muzikant maakte deel uit van de iconische band met John Lennon, George Harrison en Ringo Starr. In 1970 ging de groep uit elkaar. McCartney waagde zich vervolgens aan een succesvolle solocarrière. ,,Iets nieuws proberen was echt riskant.”

Op zijn website beantwoordde de ‘Coming Up’-zanger een vraag die een fan via Twitter stelde over het grootste risico dat hij in zijn decennialange carrière heeft genomen. ,,De belangrijkste vraag die ik had was of ik achter The Beatles aan moest blijven gaan,” schreef hij. ,,Het was een lastig vraagstuk.” McCartney prees het talent van de groep en voegde eraan toe: ,,De ingrediënten in The Beatles waren zo uniek. Je had daar John, die elke groep briljant had kunnen maken. Dan had je het talent van George, en dat van Ringo, en dan ik.”

McCartney bekende dat hij het heel moeilijk had toen de bandleden hun eigen weg gingen. ,,Ik wist niet wat ik met mezelf aanmoest." Hij vervolgde: ,,Dan was het natuurlijk ook een risico om Linda (McCartney’s eerste vrouw, red.) in de band Wings te hebben, toen ze geen ‘muzikante’ was. Toen de recensies binnenkwamen, ging het vooral over haar. ‘Wat doet ze in de band’, klonk het. Dat was zeer kwetsend.”

Uiteindelijk kon hij het wel relativeren. ,,Toen we met The Beatles begonnen kende niemand van ons de akkoorden. Na verloop van tijd werden we veel beter.”

Volledig scherm The Beatles © Roger Viollet via Getty Images

Nieuw vergaarde roem

In de loop van de jaren kreeg McCartney het gevoel dat hij opnieuw begon. ,,In de begindagen van Wings besloten we om terug te gaan naar de basis. We deden spontane en kleine optredens op universiteiten voor studenten. Ik was bijna niet meer, gewoon een man in een band. Uiteindelijk verdiende ik mijn roem opnieuw. Midden jaren 70 deden we een grote Amerikaanse tournee. We waren zo hecht als band. Het risico betaalde zich uit”, aldus de muzikant.

Hij onthulde dat hij normaal gesproken niet iemand is die risico’s neemt. Maar hij kwam op een kruispunt na zijn laatste dagen bij The Beatles. ,,Normaal gesproken ben ik heel voorzichtig. Er zijn een paar keer in het leven dat je gedwongen wordt om risico’s te nemen. Na The Beatles was dit mijn situatie: ‘Blijf ik doorgaan met muziek, of niet?’ Ik wilde doorzetten. Dus: ‘Hoe ga ik het doen? Krijg ik een band, of ga ik gewoon buiten treinstations optreden? Hoe gaat het werken?’ Daar dacht ik over na.”

The Beatles gingen in 1970 uit elkaar. ,,John liep op een dag een kamer binnen en zei: ,,Ik verlaat de Beatles.” McCartney wilde destijds dat de band doorging. ,,Dit was mijn band. Dit was mijn werk. Dit was mijn leven, dus ik wilde niet stoppen”, zei de muzikant, die verklaarde dat Lennon ‘altijd al probeerde los te breken’

Op 8 december 1980 werd John Lennon op 40-jarige leeftijd vermoord.