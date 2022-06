Paul McCartney schrijft historie als oudste headliner ooit op Britse Glastonbury

Paul McCartney, op 18 juni 80 jaar geworden, mocht zaterdag het Britse festival Glastonbury afsluiten op het hoofdterrein, de Pyramid Stage. De Britse rocklegende was daarmee vier keer zo oud als Billy Eilish, de slotact van een dag eerder.

McCartney kwam rond half twaalf 's avonds aan de beurt, na de High Flying Birds van ex-Oasis frontman Noel Gallagher. ,,Het voelt zo goed om hier te zijn”, begon de Britse zanger. ,,Eigenlijk hadden we hier twee jaar geleden al moeten staan”, verwees hij naar de lockdowns waardoor het Britse popfestival in 2020 en 2021 niet door kon gaan.

McCartney's setlist bestond in totaal uit 33 nummers. De zanger speelde daarna echter nog eens vijf extra nummers, waardoor zijn optreden diep in de nacht eindigde. 22 van de 38 nummers waren Beatles-nummers, waaronder klassiekers als Can't Buy Me Love, Got to Get You Into My Life, Blackbird, Lady Madonna, Ob-la-di Ob-la-da, Get Back, Hey Jude en Let it Be.

Zeker met I’ve Got a Feeling zorgde Macca voor een kippenvelmoment. Het betrof namelijk een virtueel duet met zijn overleden Beatles-collega John Lennon. ,,Ik weet dat het virtueel is, maar hier sta ik dan opnieuw te zingen met John. We zijn weer samen.”

Special guests

Aan het eind van zijn ruim 2,5 uur durende show kreeg McCartney gezelschap van twee andere grote namen: Dave Grohl van de Foo Fighters en Bruce Springsteen. Grohl speelde en zong mee met Beatles-klassieker I Saw Her Standing There en McCartney's solo-hit Band on the Run.

Volledig scherm Paul McCartney met muzikale vrienden Dave Grohl en Bruce Springsteen. © Joel C Ryan/Invision/AP

Voor Grohl was het zijn eerste optreden sinds het overlijden van Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins. Volgens enkele oplettende fans had Dave Grohl ondertussen een tattoo laten zetten als eerbetoon aan zijn recent overleden collega. Zo was er namelijk een grote ‘T’ zichtbaar op de achterkant van Grohls rechterhand. Grohl wekte ook nog hilariteit door aan het eind nog in een Abba-hoodie op het podium te verschijnen.

Springsteen zong eerst begeleid door McCartney zijn eigen hit Glory Days en vervolgens I Wanna Be Your Man. Het was de tweede keer in tien dagen tijd dat de ex-Beatle Springsteen als special guest had. Op 17 juni haalde hij The Boss tijdens zijn Amerikaanse show in East Rutherford, New Jersey ook al op het podium voor dezelfde twee nummers.

Discussies op sociale media

McCartney's optreden, dat werd uitgezonden door de BBC, zorgde op sociale media overigens ook voor de nodige discussie op Twitter. Een deel van de kijkers vond de ex-Beatle te slecht bij stem, ook klaagden sommigen dat hij te weinig Beatles-nummers speelde en juist teveel solo- en Wings-nummers.

De meerderheid leek de mindere stem echter graag op de koop toe te nemen, zeker nu Macca's charisma nog volledig in tact was. Soepel wisselend tussen zijn Höfner-bas, (elektrische) gitaar en piano wond de 80-jarige het 100.000 koppige publiek om zijn vinger. Wat meehielp was dat de ex-Beatle een fantastische begeleidingsband tot zijn beschikking heeft, waarmee hij de nodige vocale onvolkomenheden kan compenseren.

Volledig scherm Paul McCartney in actie op het Britse Glastonbury. © Joel C Ryan/Invision/AP

Wat verder opviel was dat Paul McCartney tijdens zijn optreden een filmpje van Johnny Depp zien. Tijdens het zingen van het nummer My Valentine, opgedragen aan echtgenote Nancy Shevell, was de clip met daarin Depp en Natalie Portman op de grote schermen zien.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse acteur te zien is tijdens een optreden van de zanger. Eerder dit jaar projecteerde McCartney al enkele afbeeldingen van Edward Scissorhands, één van Depps bekendste personages, tijdens zijn tournee. Volgens de Britse website Metro UK gebruikt Paul McCartney de beelden in kwestie ondertussen al enkele jaren.

