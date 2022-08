Paul Rem kan iedere dag kiezen uit maar liefst 125 verschillende stropdassen

Hij werd in 2020 door Esquire uitgeroepen tot Best Geklede Man van Nederland. Die titel kwam natuurlijk helemaal niet onverwacht, want sinds jaar en dag valt de kledingstijl van Paul Rem al op. In de positieve zin van het woord, welteverstaan. Waar de dandy in Nederland steeds meer een uitstervend fenomeen is, versiert de kunsthistoricus zijn pakken vol bravoure met chokers, pochetten en (verse) bloemen. Zijn stijl is daarmee uniek, maar dat is niet het doel an sich. Nee, het is simpelweg wie hij ís. En dat maakt dat ik hem graag een podium biedt in deze rubriek.