Paul Römer: Het imago van de publieke omroep is beroerd

‘Verloren gewaande schets van Rubens ontdekt bij Haagse kunsthan­del’

5:01 Nu was het eens géén vals alarm. Via een Vlaamse particulier is een schets van Peter Paul Rubens boven komen drijven bij een Haagse kunsthandel. Het gaat om De seculiere hiërarchie in aanbidding en is door experts al erkend als authentiek stuk, meldt de Volkskrant.