Paul Simon: Een normaler leven, daar zie ik wel naar uit

update Na Sabia twijfelt nu ook andere 'vrien­din' aan borstkan­ker Sylvie Meis

Na Sabia Boulahrouz heeft nu ook Touriya Haoud, net als Sabia ooit een hartsvriendin van lingeriemodel-presentatrice Sylvie Meis, gezegd dat ze twijfelt aan het feit dat Meis in 2009 behandelingen onderging tegen borstkanker. ,,Alles wat ze doet, is berekenend. Met geld kun je alles kopen. Het is walgelijk en haar leven is een leugen'', stelt Haoud (40) in het Duitse roddelblad Closer. Sylvie is wederom woest.