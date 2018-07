Paul Simon neemt vlammend afscheid in Ziggo Dome: 'Ik heb het einde omarmd'

Chantal Bles: Ik was bang voor wat ons te wachten staat

7 juli Chantal Bles en haar man Robert Doornbos krijgen in deze moeilijke tijd energie, liefde en kracht van hun pasgeboren zoon Josh Robert. In een emotionele post geeft de styliste toe dat ze wat angstig was om het leven aan haar tweede kindje te schenken, nu dochtertje Jada (2) ernstig ziek is.