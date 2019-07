Paw Patrol: zomerbaantje in het theater

Hij is de komende dagen en weken waarschijnlijk de enige persoon in tropisch Nederland die een bodywarmer draagt; acteur Darren van der Lek. Niet vanwege het weer, maar door zijn hoofdrol in PAW Patrol Live – De Grote Race; de theatershow rond de bij peuters en kleuters immens populaire pups van PAW Patrol die deze zomer door Nederland en Vlaanderen toert.



PAW Patrol is wereldwijd bekend als animatieserie van Nick Jr. (het vroegere Nickelodeon). Stap waar ook ter wereld een speelgoedwinkel binnen en de grote ogen van de zeven pups met vlotte namen als Chase, Marshall en Everest) staren je aan vanaf t-shirts, bekers en etuis.



De pups, die in het verhaal de inwoners van Avonturenbaai beschermen, worden bij hun missies geleid door de 10-jarige knul Ryder – de rol die Van der Lek vanaf zaterdag, bij de première in het Rotterdamse Nieuwe Luxor vertolkt. En Ryder draagt áltijd een bodywarmer, hittegolf of niet.



Met een blik op de andere castleden, die zich in puppypakken van 20 kilo wurmen: ,,Zij zijn de enigen die zo’n pak moeten dragen.’’