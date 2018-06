Pearl Jam benadert op Pinkpop legendarisch optreden van 1992

Rockband Pearl Jam sloot vrijdagavond laat de eerste Pinkpopdag af. Lukte het de band net zo’n legendarisch optreden te geven als in 1992 met de fameuze stagedive van Eddie Vedder? Nee, maar de band kwam aardig in de buurt.

Was het nou hetzelfde shirt? Ja, dat was het. Eddie Vedder droeg vanavond exact hetzelfde mosgroene T-shirt van het Utrechtse poppodium Tivoli als hij in 1992 deed. Toen viel hij in anderhalve seconde Pinkpops meest legendarische moment tegemoet. Vanaf een camerakraan dook hij, zijn shirt doorweekt van het zweet, de massa in.

26 jaar verder verkleurde zijn shirt net zo onder de geleverde inspanningen. Maar tijdens de massieve gitaarsolo van het nummer Porch bleef de vlucht naar de warmte van de Pinkpop-massa dit keer uit. Logisch op twee vlakken: de camerakraan was ver buiten Vedders bereik geposteerd en de zanger is inmiddels geen spichtige aspirant-rockster meer, maar een gearriveerde vedette van 53 jaar oud.

Niettemin toonde Vedder wel historisch besef. Niet alleen in zijn kledingstijl. In de toegift blikte hij uitgebreid terug op zijn sprong naar onsterfelijkheid. Toen was hij een onwetende rocker, bezig aan een van zijn eerste festivals. Leuk natuurlijk, maar had hij eigenlijk niet de cameraman vreselijk ontriefd met zijn impulsieve actie?

Geweldig boos

Vedder vertelde dat hij de man deze week (Pearl Jam speelde op dinsdag en woensdag in de Amsterdamse Ziggo Dome) na 26 jaar voor het eerst ontmoette. ,,Ik dacht dat hij geweldig boos was omdat hij zo naar me schreeuwde. Het bleek dat hij zijn collega’s riep in een poging de kraan recht te houden."

Met zoveel Pinkpop-nostalgie kon de terugkeer van Pearl Jam – het optreden in 2000 vergeten we gemakshalve even – alleen maar een gloeiend hoogtepunt van de eerste festivaldag worden. Dat gebeurde ook. Al ging het allemaal niet vanzelf. Pearl Jam moest hard werken om de menigte bij de langgerekte toegift nog bij de les te hebben.

Maar toen had de band de aandacht van de gehele vlakte. Het waren dezelfde nummers als toen die daarvoor zorgden, alle afkomstig van het album Ten dat in 1992 nog maar net uit was. Na het langgerekte Porch, was daar de slepende rock van Jeremy. Het veld voor het hoofdpodium transformeerde plotseling tot een rockhol uit de jaren 90. Meteen daarna volgde Black, het gebroken-harten-lied waarmee toentertijd een hele generatie zijn liefdesverdriet verdronk.

Pearl Jam rekte de song op tot hij kraakte in zijn voegen en bracht het veld tot op de achterste rijen tot een brullende samenzang. Rocker Alive was de laatste van de grote drie, maar het hoogtepunt was al geweest: zo majestueus als op Black rockte er op de eerste Pinkpopdag maar één band. En dat was dezelfde die 26 jaar terug het festival al eens voor zich had gewonnen.